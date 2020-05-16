2020-05-16T01:22:34+03:00
Общество

Умер известный петербургский врач-рентгенолог Виктор Парафило от коронавируса

По словам коллег из Городской больницы № 31, врач брал на себя огромную нагрузку по обследованию пациентов с подозрением на COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге умер от коронавируса заведующим отделением лучевой диагностики в Городской клинической больнице №31. Фото: spbsverdlovka.ruВ Санкт-Петербурге умер от коронавируса заведующим отделением лучевой диагностики в Городской клинической больнице №31. Фото: spbsverdlovka.ru
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От коронавируса умер врач-рентгенолог Виктор Парафило, работавший заведующим отделением лучевой диагностики в Городской клинической больнице №31. Он ушел из жизни 15 мая на 72 году. Об этом сообщается на сайте родного медучреждения врача. Коллеги скорбят по специалисту, стоявшему у истоков развития компьютерной томографии в городе.

- Виктор Тимофеевич блестяще владел всеми методиками лучевой диагностики и щедро делился своими знаниями и опытом с молодыми коллегами. За время работы множеству пациентов с его помощью удавалось установить верный диагноз даже в самых сложных случаях и своевременно начать необходимую терапию, спасавшую им жизнь, - вспоминают добрым словом врача.

Как рассказывают коллеги, Виктор Парафило принял на себя серьезную нагрузку по обследованию пациентов с подозрением на COVID-19. Он до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем помогал поправиться многим петербуржцам. К сожалению, ценой своей жизни.

Виктор Тимофеевич Парафило отдал 22 года службе в Вооруженных силах России, а затем 25 лет Городской клинической больнице №31. За это время он проявил себя как скромный, но отзывчивый и чуткий человек, неравнодушный к чужим проблемам.

«Комсомолка» присоединяется к словам скорби и выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам врача-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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