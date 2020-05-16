Ребенок отравился угарным газом при пожаре в «двушке» на Среднеохтинском проспекте

16 Май 2020 2020-05-16T01:43:42+03:00

Квартира на 4-м этаже загорелась около 11 вечера, хозяев внутри не было

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15 мая около 23:05 загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на 4-м этаже в доме №48 на Среднеохтинском проспекте. Напуганные соседи и очевидцы тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали из парадной 20 человек. Пожар распространился по всей площади «двушки» - на 60 квадратных метров.

- В горящей квартире никого не было. Из соседней эвакуировали двух человек (мужчина, женщина). Из вышележащей квартиры спасли женщину, мужчину и ребенка, которому около 6 лет. Всех осматривает скорая помощь. Из парадной в итоге эвакуировали 20 человек. В 00:04 пожар ликвидировали, - сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В итоге среди пострадавших оказалась семья из квартиры, расположенной выше горящей «двушки». Мужчина, женщина и ребенок отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU