2020-05-16T01:43:42+03:00
Происшествия

Ребенок отравился угарным газом при пожаре в «двушке» на Среднеохтинском проспекте

Квартира на 4-м этаже загорелась около 11 вечера, хозяев внутри не было
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В пятиэтажке на Среднеохтинском проспекте сгорела двухкомнатная квартира. Фото: vk.com/spb_todayВ пятиэтажке на Среднеохтинском проспекте сгорела двухкомнатная квартира. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

15 мая около 23:05 загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на 4-м этаже в доме №48 на Среднеохтинском проспекте. Напуганные соседи и очевидцы тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали из парадной 20 человек. Пожар распространился по всей площади «двушки» - на 60 квадратных метров.

- В горящей квартире никого не было. Из соседней эвакуировали двух человек (мужчина, женщина). Из вышележащей квартиры спасли женщину, мужчину и ребенка, которому около 6 лет. Всех осматривает скорая помощь. Из парадной в итоге эвакуировали 20 человек. В 00:04 пожар ликвидировали, - сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В итоге среди пострадавших оказалась семья из квартиры, расположенной выше горящей «двушки». Мужчина, женщина и ребенок отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эпидемиологи выступили против открытия парков в Санкт-Петербурге
Ребенок отравился угарным газом при пожаре в «двушке» на Среднеохтинском проспекте
Умер известный петербургский врач-рентгенолог Виктор Парафило от коронавируса
15 спрятанных мин обнаружили под Кингисеппом
Пожарные спасли скулящую собаку, запертую на балконе многоэтажки на Московском проспекте
Петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, заключили под домашний арест
16 торговых центров Санкт-Петербурга поймали на нарушениях карантина
«Форд» с ребенком слетел с дороги и перевернулся в Ленобласти
Нелегальные легковые «маршрутки» арестовали в Приморском районе
Производство защитных масок в Санкт-Петербурге выросло до 700 тысяч штук в день
Лжеминеры судов и больниц вернулись в Санкт-Петербург
150 тысяч жителей Ленобласти получат бесплатные медицинские маски
Замгендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета
Брошенную овчарку с огромной опухолью на морде спасают в Колпино
На петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, завели другое уголовное дело
В Пушкине открылся госпиталь Минобороны для лечения больных коронавирусом
Петербургским врачам, работающим с больными коронавирусом, выплатили почти 500 млн рублей
На КАДе вечером пятницы собрались три огромные пробки