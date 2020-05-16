На Народной улице иномарка пробила забор и легла набок

16 Май 2020 2020-05-16T09:39:50+03:00

А на Египетском мосту из-за утреннего ДТП перевернулся кроссовер

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Сразу два ДТП с «перевертышами» произошли утром в субботу в Санкт-Петербурге. Сначала громкая авария разбудила жителей Народной улицы. Здесь иномарка внезапно вильнула на дороге и пробила разделительный забор.

- На Народной улице автомобиль проломил ограждение и прилег на левый борт, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

Свидетели утверждают, что белая иномарка пыталась обогнать попутную машину такси, но ее занесло и выбросило влево, на разделительную полосу. Там автомобиль пробил забор, сделал кульбит через «нос» и легла правый бок.

Водитель машины, по предварительным данным, не пострадал.

Второе ДТП произошло почти одновременно на набережной реки Фонтанки у Египетского моста. Здесь, по неизвестной причине, на крышу лег кроссовер «Тойота». На месте происшествия работают пожарные и инспекторы Госавтоинспекции.

Официальной информации от ГИБДД по авариям пока не поступало.

А у Египетского моста на крышу легла "Тойота". Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU