В Пулково вывозными рейсами вернулись две тысячи петербуржцев

16 Май 2020 2020-05-16T10:12:11+03:00

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Власти Санкт-Петербурга подвели промежуточные итоги по возвращению домой горожан, застрявших из-за пандемии за пределами России. Всего с начала апреля, когда были организованные первые вывозные рейсы, домой вернулись около 2,5 тысяч петербуржцев.

- В Петербург вернулось порядка 2 000 человек через аэропорт Пулково и 400 человек мы привезли автобусами из Москвы. Сегодня ожидаем приезд 37 человек, которых мы вывозим автобусом из обсерваторов Москвы, – заявил замглавы рабочей группы по транспортному обеспечению Кирилл Поляков.

Брифинг чиновник дал 15 мая в аэропорту Пулково, где ждали сразу два вывозных рейса из Турции и Кипра. На них в Санкт-Петербург прилетели 78 человек, среди которых жители города на Неве, Ленинградской области и соседних регионов.

Всех их проверяли на симптомы заболевания и, если все в порядке, развозили автобусами по домам. Иногородних и тех, кто не может провести 14-дневную самоизоляцию у себя, отправили в обсерватор на базе пансионата «Балтиец» в Репино.

ИСТОЧНИК KP.RU