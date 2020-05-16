2020-05-16T10:12:11+03:00
Общество

В Пулково вывозными рейсами вернулись две тысячи петербуржцев

Еще 400 жителей города привезли автобусами из Москвы
Петр КИБЕР
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Через Пулково домой вернулись больше 2000 петербуржцев.Через Пулково домой вернулись больше 2000 петербуржцев.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Санкт-Петербурга подвели промежуточные итоги по возвращению домой горожан, застрявших из-за пандемии за пределами России. Всего с начала апреля, когда были организованные первые вывозные рейсы, домой вернулись около 2,5 тысяч петербуржцев.

- В Петербург вернулось порядка 2 000 человек через аэропорт Пулково и 400 человек мы привезли автобусами из Москвы. Сегодня ожидаем приезд 37 человек, которых мы вывозим автобусом из обсерваторов Москвы, – заявил замглавы рабочей группы по транспортному обеспечению Кирилл Поляков.

Брифинг чиновник дал 15 мая в аэропорту Пулково, где ждали сразу два вывозных рейса из Турции и Кипра. На них в Санкт-Петербург прилетели 78 человек, среди которых жители города на Неве, Ленинградской области и соседних регионов.

Всех их проверяли на симптомы заболевания и, если все в порядке, развозили автобусами по домам. Иногородних и тех, кто не может провести 14-дневную самоизоляцию у себя, отправили в обсерватор на базе пансионата «Балтиец» в Репино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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