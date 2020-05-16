Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 16 мая 2020 года увеличилось на шесть человек
Оперативный штаб привел новые данные о распространении инфекции COVID-19 в России. В том числе стало известно количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 мая 2020 года: скончались еще шесть человек.
- За прошедшие сутки подтверждено еще шесть летальных исходов, причиной которых стала коронавирусная инфекция. Число умерших пациентов от COVID-19 в Санкт-Петербурге на 10:35 16 мая составляет 80 человек, - сообщает Оперштаб.
Более подробные сведения о скончавшихся петербуржцах, в том числе об имевшихся сопутствующих заболеваниях, в течение дня приведет городской Комитет по здравоохранению.
Что касается остальной статистики, то за минувшие сутки в городе зафиксированы еще 525 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 011 человек, 2109 из них выздоровели, 80 умерли, а в активной фазе болезни остаются 7822 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU