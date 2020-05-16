2020-05-16T11:18:55+03:00
Общество

Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 16 мая 2020 года увеличилось на шесть человек

Опубликованы новые данные о количестве умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 мая 2020 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Санкт-Петербурге скончались еще шесть больных коронавирусом.В Санкт-Петербурге скончались еще шесть больных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Оперативный штаб привел новые данные о распространении инфекции COVID-19 в России. В том числе стало известно количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 мая 2020 года: скончались еще шесть человек.

- За прошедшие сутки подтверждено еще шесть летальных исходов, причиной которых стала коронавирусная инфекция. Число умерших пациентов от COVID-19 в Санкт-Петербурге на 10:35 16 мая составляет 80 человек, - сообщает Оперштаб.

Более подробные сведения о скончавшихся петербуржцах, в том числе об имевшихся сопутствующих заболеваниях, в течение дня приведет городской Комитет по здравоохранению.

Что касается остальной статистики, то за минувшие сутки в городе зафиксированы еще 525 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 011 человек, 2109 из них выздоровели, 80 умерли, а в активной фазе болезни остаются 7822 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: заболели еще 72 человека
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 16 мая 2020 года увеличилось на шесть человек
В Пулково вывозными рейсами вернулись две тысячи петербуржцев
На Народной улице иномарка пробила забор и легла набок
Эпидемиологи выступили против открытия парков в Санкт-Петербурге
Ребенок отравился угарным газом при пожаре в «двушке» на Среднеохтинском проспекте
Умер известный петербургский врач-рентгенолог Виктор Парафило от коронавируса
15 спрятанных мин обнаружили под Кингисеппом
Пожарные спасли скулящую собаку, запертую на балконе многоэтажки на Московском проспекте
Петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, заключили под домашний арест
16 торговых центров Санкт-Петербурга поймали на нарушениях карантина
«Форд» с ребенком слетел с дороги и перевернулся в Ленобласти
Нелегальные легковые «маршрутки» арестовали в Приморском районе
Производство защитных масок в Санкт-Петербурге выросло до 700 тысяч штук в день
Лжеминеры судов и больниц вернулись в Санкт-Петербург
150 тысяч жителей Ленобласти получат бесплатные медицинские маски
Замгендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета
Брошенную овчарку с огромной опухолью на морде спасают в Колпино
На петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, завели другое уголовное дело
В Пушкине открылся госпиталь Минобороны для лечения больных коронавирусом
Петербургским врачам, работающим с больными коронавирусом, выплатили почти 500 млн рублей
На КАДе вечером пятницы собрались три огромные пробки