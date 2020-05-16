16 Май 2020 2020-05-16T12:19:03+03:00

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом Ленинградской области на 16 мая 2020 года: общее число заболевших составило 1913 человек

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Всероссийский Оперштаб по ситуации с коронавирусом привел свежие данные за последние сутки. Так, стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: заболели еще 72 человека.

- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Ленобласти на 10:35 16 мая увеличилось до 1913, - сообщает Оперштаб.

Из этого количества 641 пациент вылечился, а восемь человек, к сожалению, скончались. В активной стадии заболевания сейчас находятся 1264 жителя Ленинградской обалсти.

Напомним, что накануне стало известно о смерти фельдшера-лаборанта Гатчинской Клинической межрайонной больницы. Валентина Бадык скончалась на 72-м году жизни. Официальлные причины летального исхода на называются, однако известно, что перед смертью медик болела пневмонией. А в самой больнице несколько отделений закрыты на прием из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU