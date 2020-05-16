2020-05-16T13:16:26+03:00
Происшествия

В Ленобласти собака покусала 5-летнего ребенка, малыша пришлось эвакуировать вертолетом

В причинах инцидента разбирается полиция
Петр КИБЕР
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Покусанного собакой ребенка пришлось эвакуировать вертолетом санавиации. Фото: vk.com/san.aviaciaПокусанного собакой ребенка пришлось эвакуировать вертолетом санавиации. Фото: vk.com/san.aviacia
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Полицейский Выборгского района Ленинградской области разбираются в причинах ЧП с пятилетним ребенком, которого сильно покусала собака. Травмы у малыша были такими сильными, что его было решено отправить в Санкт-Петербург вертолетом.

- 15 мая в 17:54 из больницы Выборга в полицию поступила телефонограмма о том, что в 16:30 33-летней матерью был доставлен 5-летний мальчик с множественными ранами, в тяжелом состоянии. Впоследствии направлен санитарной авиацией в одну из больниц Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, само нападение собаки произошло около 15:30 того же дня на въезде в садоводство, расположенное в поселке Гончарово Выборгского района Ленобласти.

На мальчика бросился пес, бывший на привязи у домика сторожа. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют полицейские. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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