Работник «Макдональдса» из-за любви задушил начальницу в Приморском районе Петербурга

16 Май 2020 2020-05-16T16:08:57+03:00

После расправы с девушкой 22-летний молодой человек сдался полиции

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Служебный роман сотрудников петербургского офиса «Макдональдса» привел к страшной драме. 22-летний инструктор по обучению персонала в порыве ссоры с возлюбленной, работавшей менеджером, задушил ее. После нескольких часов раздумья, молодой человек все же пошел признаваться в содеянном.

- 15 мая в 18:30 в следственный отдел по Приморскому району Главного управления Следкома России по Санкт-Петербургу с явкой с повинной обратился мужчина 1998 года рождения, который сообщил, что около часа ночи, находясь в гостях, во время внезапно возникшей ссоры, руками задушил свою знакомую, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам молодого человека, все произошло в ванной комнате одной из квартир дома 14, корпус 1 по Ольховой улице.

Выехавшие на указанный адрес оперативники обнаружили в ванной труп 29-хозяйки. По предварительным данным, причиной трагедии стали неурядицы в личных отношениях пары. У погибшей остался маленький сын.

ИСТОЧНИК KP.RU