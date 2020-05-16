2020-05-16T14:35:14+03:00
Общество

В Пулково ждут вывозной рейс с Кипра, на котором прилетят 36 человек

Борт из Ларнаки должен приземлиться в Санкт-Петербурге в 14:40
Петр КИБЕР
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В Пулково встречают туристов с Кипра.В Пулково встречают туристов с Кипра.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В петербургском аэропорту Пулково ждут очередной вывозной рейс с российскими туристами, которые из-за пандемии коронавируса застряли за рубежами родной страны и не смогли вернуться домой. На этот раз с Кипра в город ан Неве прилетят 36 человек.

- В Пулково путешественников встречают по стандартной для вывозных рейсов схеме: дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и организованная развозка петербуржцев и жителей области к месту проживания, - сообщает пресс-служба Смольного.

Тех петербуржцев и жителей Ленобласти, которые смогут пробыть на 14-дневном карантине по месту жительства, отвезут домой. Всех остальных, в том числе иногородних туристов, отправят в обсерватор в пансионате «Балтиец» в Репино.Сейчас там на обсервации находится 173 человека.

Напомним, что после отмены регулярных международных авиаперевозок из-за коронавируса, Петербург принял около 30 специальных вывозных рейсов, на которых в город вернулись больше двух тысяч человек. Еще 400 горожан провели карантин в Москве и прибыли домой автобусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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