В Калининском районе при падении с высоты погибли мать и ее 5-летняя дочка
Страшная трагедия произошла утром субботы в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около 9:30 жители дома 6 по улице Верности нашли под окнами многоэтажки тела женщины и маленькой девочки. Причиной их смерти стало падение с высоты.
- 39-летняя женщина и ее 5-летняя дочь погибли при падении с 7-го этажа, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Известно, что погибшая, женщина была в разводе, и одна воспитывала дочку и старшего сына. По предварительным данным, она состояла на учете у психиатра.По словам матери женщины, в последнее время она находилась в депрессии.
Соседи погибших, которых уже опросили полицейские, также отмечают не совсем адекватное поведение матери. Вопросы теперь наверняка возникнут и к органам опеки, которые должны были вести надзор над неблагополучной семьей.
Сейчас на месте трагедии работают эксперты и следователи. По факту гибели женщины и ребенка начата проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
ИСТОЧНИК KP.RU