В Калининском районе при падении с высоты погибли мать и ее 5-летняя дочка

16 Май 2020 2020-05-16T15:57:55+03:00

При падении с высоты на улице Верности погибли мать и маленькая дочь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тела женщины и ребенка нашли утром 16 мая под окнами многоэтажки на улице Верности

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Страшная трагедия произошла утром субботы в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около 9:30 жители дома 6 по улице Верности нашли под окнами многоэтажки тела женщины и маленькой девочки. Причиной их смерти стало падение с высоты.

- 39-летняя женщина и ее 5-летняя дочь погибли при падении с 7-го этажа, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибшая, женщина была в разводе, и одна воспитывала дочку и старшего сына. По предварительным данным, она состояла на учете у психиатра.По словам матери женщины, в последнее время она находилась в депрессии.

Соседи погибших, которых уже опросили полицейские, также отмечают не совсем адекватное поведение матери. Вопросы теперь наверняка возникнут и к органам опеки, которые должны были вести надзор над неблагополучной семьей.

Сейчас на месте трагедии работают эксперты и следователи. По факту гибели женщины и ребенка начата проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU