В Санкт-Петербурге стихотворным марафоном отмечают 110-летие Ольги Берггольц

16 Май 2020 2020-05-16T19:35:15+03:00

16 мая в городе на Неве отмечают день рождения Ольги Берггольц. Фото: кадр с видео: vk.com/blockademuseum

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16 мая в городе на Неве вспоминают Ольгу Берггольц. Любой человек, хоть немного знающий о блокаде Ленинграда, наверняка слышал имя этой поэтессы, которую называли символом ленинградского духа и «Блокадной музой». В честь ее 110-летнего юбилея Музей обороны и блокады Ленинграда устроил поэтический марафон.

- Первый Всероссийский поэтический онлайн-марафон «Дыша одним дыханьем с Ленинградом», приуроченный к 110-летию со дня рождения ленинградской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц, - так называется мероприятие, организованное сотрудниками музея.

На странице в соцсети «ВКонтакте» уже опубликованы десятки видеозаписей, на которых участники марафона читают стихи Ольги Берггольц. Устроители марафона обещают, что лучшие прочтения будут опубликованы на главном сайте музея.

У петербуржцев и жителей других городов, стран, еще есть время принять участие в памятном событии. Марафон продлится дол ноября, когда, 13 числа, в день памяти поэтессы, будут подведены его итоги.

ИСТОЧНИК KP.RU