2020-05-16T20:58:01+03:00
Общество

Комздрав Санкт-Петербурга рассказал о шести умерших от коронавируса больных

16 мая была подтверждена причина смерти трех мужчин и трех женщин
Петр КИБЕР
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16 мая подтверждена смерть еще шести пациентов, болевших коронавирусом.16 мая подтверждена смерть еще шести пациентов, болевших коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Комитет по здравоохранению. Санкт-Петербурга опубликовал данные о шести умерших от коронавируса пациентов, причину кончины которых подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов. В траурном списке оказались трое мужчин и три женщины.

- Среди умерших - мужчины 59,69 и 82 лет и женщины 80, 54 и 69 лет. Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и гепатит С, - сообщает пресс-служба Комздрава.

При этом основным заболеванием, которое привело к смерти, Комиссия признала двустороннюю пневмонию, вызванную СOVID-19. В комитете отмечают, что все пациенты умерли еще во второй половине апреля, и на подтверждение причин летального исхода потребовалось определенное время.

Напомним, что по состоянию на утро 16 мая число жителей Санкт-Петербурга, скончавшихся от коронавирусной инфекции, достигло 80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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