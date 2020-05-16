Карта распространения коронавируса в Ленинградской области: 16 мая 2020 года зараженных нашли в 42 населенных пунктах
Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные о заболевших в Ленобласти. Стала известна Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: зараженных нашли в 42 населенных пунктах региона.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 72 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 1913 человек. 641 пациент вылечился, а восемь - скончались. В активной стадии болезни находятся 1264 жителя области.
В списке вновь выявленных случаев числятся 42 населенных пункта:
- Всеволожск, Мурино, Кудрово, Сертолово, Старая, Борисова Грива, Агалатово, Углово, Колтуши (Всеволожский район)
- Волосово, Бегуницы, Большой Сабск, Анташи, Ущевицы (Волосовский район)
- Волхов, Вындин Остров, Старая Ладога (Волховский район)
- Советский, Приморск, Зеленый Холм (Выборгский район)
-Бокситогорск, Пикалево (Бокситогорский район)
- Сиверский, Вырица, Лампово, Новый Свет, Кезево (Гатчинский район)
- Валговицы (Кингисеппский район)
- Кириши
- Кировск
- Новоселье, Ропша, Большая Ижора, Лаголово, Виллози, Дубки (Ломоносовский район)
- Луга, Заклинье (Лужский район)
- Тосно, Нурма, поселок имени Тельмана, Федоровское (Тосненский район).
ИСТОЧНИК KP.RU