Карта распространения коронавируса в Ленинградской области: 16 мая 2020 года зараженных нашли в 42 населенных пунктах

16 Май 2020 2020-05-16T21:14:52+03:00

В лидеры по распространению коронавируса вышел Всеволожский район. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: в лидеры вышел Всеволожский район

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Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные о заболевших в Ленобласти. Стала известна Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: зараженных нашли в 42 населенных пунктах региона.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 72 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 1913 человек. 641 пациент вылечился, а восемь - скончались. В активной стадии болезни находятся 1264 жителя области.

В списке вновь выявленных случаев числятся 42 населенных пункта:

- Всеволожск, Мурино, Кудрово, Сертолово, Старая, Борисова Грива, Агалатово, Углово, Колтуши (Всеволожский район)

- Волосово, Бегуницы, Большой Сабск, Анташи, Ущевицы (Волосовский район)

- Волхов, Вындин Остров, Старая Ладога (Волховский район)

- Советский, Приморск, Зеленый Холм (Выборгский район)

-Бокситогорск, Пикалево (Бокситогорский район)

- Сиверский, Вырица, Лампово, Новый Свет, Кезево (Гатчинский район)

- Валговицы (Кингисеппский район)

- Кириши

- Кировск

- Новоселье, Ропша, Большая Ижора, Лаголово, Виллози, Дубки (Ломоносовский район)

- Луга, Заклинье (Лужский район)

- Тосно, Нурма, поселок имени Тельмана, Федоровское (Тосненский район).

ИСТОЧНИК KP.RU