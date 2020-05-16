2020-05-16T21:25:38+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования по поводу смерти врача-рентгенолога 31-й Горбольницы

Виктор Парфило скончался 15 мая от осложнений при коронавирусе
Петр КИБЕР
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Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным и близким врача Виктора Парфило. Фото: spbsverdlovka.ruГубернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным и близким врача Виктора Парфило. Фото: spbsverdlovka.ru
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам врача 31-й Городской больницы Виктора Парфило, о смерти которого стало известно накануне.

- Виктор Тимофеевич был очень известным врачом в нашем городе, пользовался огромным уважением у коллег и пациентов. Многие годы он возглавлял отделение лучевой диагностики в Городской больнице №31, стоял у истоков развития компьютерной томографии в Санкт-Петербурге. Тяжело осознавать, что болезнь отнимает жизнь у тех, кто многие годы посвятил себя лечению других людей, - говорится в тексте заявления, который приводит пресс-служба Смольного. - Желаю родным стойкости и сил, чтобы пережить горечь постигшей утраты.

Напомним, что заведующий отделением лучевой диагностики 31-й больницы скончался 15 мая на 72-м году жизни. В некрологе на сайте медучреждения сказано, что причинами смерти стали осложнения, возникшие на фоне новой короновирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования по поводу смерти врача-рентгенолога 31-й Горбольницы
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