Самый холодный за последние несколько лет день обещают Санкт-Петербургу синоптики

17 Май 2020 2020-05-17T09:27:25+03:00

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Жителям Санкт-Петербурга впору запастись терпением и теплыми вещами. Начавшаяся хорошая погода в городе пойдет на спад. Синоптики прогнозируют самый холодный день за последние несколько лет.

- Сегодня, 17 мая, погода в Санкт-Петербурге будет определяться циклоном, центр которого выйдет с северо-запада на границу Карелии и Архангельской области, - рассказывает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Ожидается облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, ограничивая дневной прогрев. Температурный фон ожидается на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений.

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до +9…+11 градусов, в Ленинградской области до +8…+13 градусов. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU