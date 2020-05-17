2020-05-17T09:27:25+03:00
Общество

Самый холодный за последние несколько лет день обещают Санкт-Петербургу синоптики

Воздух прогреется до 11 градусов
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
В городе ожидаются дождиВ городе ожидаются дождиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Жителям Санкт-Петербурга впору запастись терпением и теплыми вещами. Начавшаяся хорошая погода в городе пойдет на спад. Синоптики прогнозируют самый холодный день за последние несколько лет.

- Сегодня, 17 мая, погода в Санкт-Петербурге будет определяться циклоном, центр которого выйдет с северо-запада на границу Карелии и Архангельской области, - рассказывает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Ожидается облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, ограничивая дневной прогрев. Температурный фон ожидается на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений.

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до +9…+11 градусов, в Ленинградской области до +8…+13 градусов. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года составило еще пять человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 17 мая 2020 года составило 69 человек
Больше 8 тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Место сражение советско-финляндской войны саперы ЗВО проверят на наличие мин и снарядов
В Ленинградской области закрыли все крупные торговые центры из зоны риска
Самый холодный за последние несколько лет день обещают Санкт-Петербургу синоптики
Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования по поводу смерти врача-рентгенолога 31-й Горбольницы
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области: 16 мая 2020 года зараженных нашли в 42 населенных пунктах
Комздрав Санкт-Петербурга рассказал о шести умерших от коронавируса больных
Губернатор Ленобласти принял решение закрыть обе МЕГИ через день посте открытия
В Санкт-Петербурге стихотворным марафоном отмечают 110-летие Ольги Берггольц
Следком завел дело по статье «Убийство» после гибели 5-летней девочки и ее матери
В Калининском районе при падении с высоты погибли мать и ее 5-летняя дочка
В Пулково ждут вывозной рейс с Кипра, на котором прилетят 36 человек
Работник «Макдональдса» из-за любви задушил начальницу в Приморском районе Петербурга
На КАД при подъезде к Меге-Парнас собралась «мертвая» пробка
В Ленобласти собака покусала 5-летнего ребенка, малыша пришлось эвакуировать вертолетом
Из-за угрозы взрыва эвакуированы Мега-Дыбенко и Мега-Парнас
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: заболели еще 72 человека
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 16 мая 2020 года увеличилось на шесть человек