В Ленинградской области закрыли все крупные торговые центры из зоны риска

17 Май 2020 2020-05-17T09:26:06+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление, которое определяет работу крупных торговых центров. Теперь в 47 регионе закрыты все ТЦ площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, которые находятся в первой и второй зоне по коронавирусу.

- Причиной стало предписание Роспотребнадзора в связи с неисполнением требований обеспечения безопасности покупателей при организации работы торговых центров, - сообщают власти Ленинградской области.

К первой зоне относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Во второй зоне – Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы.

Теперь в этих районах разрешена работа торговых центров не более 25 тысяч квадратных метров. Также могут работать магазины с площадью зала более 400 квадратных метров. Но при обязательном наличии отдельного наружного входа. В ТЦ, независимо от площади, остаются работать залы с продуктами, товарами первой необходимости, товарами для сада и огорода, детскими товарами, мебелью, строительными материалами и аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU