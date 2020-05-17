2020-05-17T10:09:54+03:00
Общество

Место сражение советско-финляндской войны саперы ЗВО проверят на наличие мин и снарядов

Разведка будет проведена на острове Клест Выборгского района
Роман ЛЯЛИН
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Военные проверят место сражение на наличие минВоенные проверят место сражение на наличие минФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Военнослужащие инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады ЗВО помогут поисковикам во время раскопок на острове Клест Выборгского залива в Ленинградской области. Саперы с миноискателями проверят места сражений на наличие взрывоопасных предметов и снимут верхний слой грунта.

- Также организуют наведение понтонной переправы для перемещения участников поискового отряда на территорию острова, расположенного на расстоянии более 100 метров от материка, - сообщают в ЗВО. - Кроме того, на протяжении всего времени проведения операции вместе с поисковиками будет работать мобильная группа разминирования для осмотра и вывоза обнаруженных боеприпасов к месту их последующей утилизации.

В ЗВО напоминают, что остров Клест – место одного из самых кровопролитных боев советско-финляндской войны. При штурме финских укреплений 11 марта 1940 года погибло более 300 бойцов РККА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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