Место сражение советско-финляндской войны саперы ЗВО проверят на наличие мин и снарядов
Военнослужащие инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады ЗВО помогут поисковикам во время раскопок на острове Клест Выборгского залива в Ленинградской области. Саперы с миноискателями проверят места сражений на наличие взрывоопасных предметов и снимут верхний слой грунта.
- Также организуют наведение понтонной переправы для перемещения участников поискового отряда на территорию острова, расположенного на расстоянии более 100 метров от материка, - сообщают в ЗВО. - Кроме того, на протяжении всего времени проведения операции вместе с поисковиками будет работать мобильная группа разминирования для осмотра и вывоза обнаруженных боеприпасов к месту их последующей утилизации.
В ЗВО напоминают, что остров Клест – место одного из самых кровопролитных боев советско-финляндской войны. При штурме финских укреплений 11 марта 1940 года погибло более 300 бойцов РККА.
ИСТОЧНИК KP.RU