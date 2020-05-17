Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 17 мая 2020 года составило 69 человек

17 Май 2020 2020-05-17T10:54:00+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 17 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 17 мая 2020 года незначительно снизилось по сравнению с предыдущим днем. 16 мая в регионе было выявлено 72 новых случая заболевания. 17 мая число новых заболевших коронавирусом в Ленинградской области составило 69 человек.

Всего в Ленинградской области за время эпидемии заболели коронавирусом 1982 человека. Выздоровели от коронавирусной инфекции 652 человека. За последние сутки от заразы излечились 12 человек.

За все время в Ленинградской области умерли 8 человек. Это один из самых низких показателей смертности во всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU