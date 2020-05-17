2020-05-17T11:03:55+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года составило еще пять человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Мемориал погибшим врачам во время пандемии коронавируса в Санкт-ПетербургеМемориал погибшим врачам во время пандемии коронавируса в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года удручает. В городе скончались еще пятеро человек. Всего же с начала эпидемии коронавируса в России в Санкт-Петербурге от инфекции скончались 85 человек.

Что касается излечившихся, то тут ситуация в Санкт-Петербурге обнадеживает. За последние сутки в городе излечились еще 66 человек. Всего же выздоровели от инфекции в городе 2 тысячи 175 человек.

Напомним, что за последние сутки в городе зафиксировали 451 новый случай заражения коронавирусом. Всего же в городе более 10 тысяч заболевших.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8200 человек, - сообщают в оперштабе. - На карантине находится 3671 человек. Из них 198 - в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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