Один из предполагаемых грабителей, которого сбил на машине сотрудник автосалона, сам пришел в больницу в Санкт-Петербурге

17 Май 2020 2020-05-17T11:27:33+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские продолжают разбираться в ограблении автосалона на улице Симонова. Четверо неизвестных приехали на «БМВ». Мужчины с оружием ворвались в салон, разбили стекло и похитили сейф. 22-летний сотрудник компании, заметив это, решил помешать преступникам. Запрыгнув в свой «ВАЗ» мужчина пошел на таран, сбив одного из грабителей и протаранив их иномарку. Тем не мене, налетчикам удалось скрыться.

- Позднее в полицию поступила телефонограмма о том, что в больницу г.Всеволожска за медицинской помощью самостоятельно обратился гражданин 1985 года рождения, который с множественными травмами конечностей, состоянии средней тяжести госпитализирован, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Полные данные и обстоятельства получения травм устанавливаются.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Полицейские продолжают розыск преступников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779528" frameborder="0"></iframe> Сотрудник автосервиса в Санкт-Петербурге протаранил напавших грабителей машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU