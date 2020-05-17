2020-05-17T11:27:33+03:00
Происшествия

Один из предполагаемых грабителей, которого сбил на машине сотрудник автосалона, сам пришел в больницу в Санкт-Петербурге

Полицейские возбудили уголовное дело
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Петербурге сторож автосервиса протаранил машину грабителей прямо сквозь ворота. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге сторож автосервиса протаранил машину грабителей прямо сквозь ворота. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полицейские продолжают разбираться в ограблении автосалона на улице Симонова. Четверо неизвестных приехали на «БМВ». Мужчины с оружием ворвались в салон, разбили стекло и похитили сейф. 22-летний сотрудник компании, заметив это, решил помешать преступникам. Запрыгнув в свой «ВАЗ» мужчина пошел на таран, сбив одного из грабителей и протаранив их иномарку. Тем не мене, налетчикам удалось скрыться.

- Позднее в полицию поступила телефонограмма о том, что в больницу г.Всеволожска за медицинской помощью самостоятельно обратился гражданин 1985 года рождения, который с множественными травмами конечностей, состоянии средней тяжести госпитализирован, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Полные данные и обстоятельства получения травм устанавливаются.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Полицейские продолжают розыск преступников.

Сотрудник автосервиса в Санкт-Петербурге протаранил напавших грабителей машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Могут ли полностью восстановиться легкие после коронавируса, рассказал врач из Санкт-Петербурга
Врачи начали консультировать онкобольных в Санкт-Петербурге дистанционно, чтобы они не заразились коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области 17 мая 2020 года: Новые 69 случаев заражения
Как понять, что коронавирус начинает «съедать» легкие, если симптомов нет, рассказал врач из Санкт-Петербурга
У ангела в Измайловском саду начали появляться цветы в память о погибшем скульпторе
Как тренировать легкие, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса, рассказал врач из Санкт-Петербурга
Личности пяти новых умерших от коронавируса раскрыли власти Санкт-Петербурга
Один из предполагаемых грабителей, которого сбил на машине сотрудник автосалона, сам пришел в больницу в Санкт-Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года составило еще пять человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 17 мая 2020 года составило 69 человек
Больше 8 тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Место сражение советско-финляндской войны саперы ЗВО проверят на наличие мин и снарядов
В Ленинградской области закрыли все крупные торговые центры из зоны риска
Самый холодный за последние несколько лет день обещают Санкт-Петербургу синоптики
Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования по поводу смерти врача-рентгенолога 31-й Горбольницы
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области: 16 мая 2020 года зараженных нашли в 42 населенных пунктах
Комздрав Санкт-Петербурга рассказал о шести умерших от коронавируса больных
Губернатор Ленобласти принял решение закрыть обе МЕГИ через день посте открытия
В Санкт-Петербурге стихотворным марафоном отмечают 110-летие Ольги Берггольц
Следком завел дело по статье «Убийство» после гибели 5-летней девочки и ее матери
В Калининском районе при падении с высоты погибли мать и ее 5-летняя дочка
В Пулково ждут вывозной рейс с Кипра, на котором прилетят 36 человек
Работник «Макдональдса» из-за любви задушил начальницу в Приморском районе Петербурга
На КАД при подъезде к Меге-Парнас собралась «мертвая» пробка
В Ленобласти собака покусала 5-летнего ребенка, малыша пришлось эвакуировать вертолетом
Из-за угрозы взрыва эвакуированы Мега-Дыбенко и Мега-Парнас
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 16 мая 2020 года: заболели еще 72 человека
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 16 мая 2020 года увеличилось на шесть человек