Личности пяти новых умерших от коронавируса раскрыли власти Санкт-Петербурга

17 Май 2020 2020-05-17T12:10:39+03:00

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Статистика умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 17 мая пополнилась пятью новыми случаями. Их смерть от новой инфекции уже подтвердила городская комиссия по анализу летальных исходов. Как сообщили власти Северной столицы, все пятеро скончавшихся были пенсионерами.

- Среди них - мужчины 69 и 86 лет и женщины 80, 65 и 80 лет, - сообщили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга. - Все скончались во второй половине апреля 2020 года. Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, кардиосклероз, последствия инсульта и ожирение.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU