У ангела в Измайловском саду начали появляться цветы в память о погибшем скульпторе

17 Май 2020 2020-05-17T13:51:29+03:00

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В Измайловском саду у знаменитого монумента ангел начал появляться стихийный мемориал. Горожане несут цветы в память об умершем скульпторе Романе Шустрове. Сам сад закрыт, но охрана охотно помогает всем сочувствующим.

- Был в Измайловском саду, удалось договориться, чтобы пропустили на пять минут - положить цветы на колени "Петербургскому ангелу" в память о Романе Шустрове, - сообщил депутат Борис Вишневский. - Сад не входит ни в число запрещенных сейчас к посещению, ни в ЗНОП, он даже не в ведении города, а передан Молодежному театру. Тем не менее, руководство театра его закрыло, потому что он маленький, и они резонно опасаются во время эпидемии большого числа посетителей.

По словам депутата, охрана сада будет брать цветы у тех, кто захочет их принести, и класть их на скамейку к Ангелу. Вишневский также предложил повесить портрет скульптора на ограду сада

ИСТОЧНИК KP.RU