Как понять, что коронавирус начинает «съедать» легкие, если симптомов нет, рассказал врач из Санкт-Петербурга

17 Май 2020 2020-05-17T14:12:52+03:00

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Врач-реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев в интервью "КП-Петербург" рассказал, как проявляется поражение легких от коронавируса. По его словам, симптомы могут проявиться не сразу. Человек первое время может чувствовать себя хорошо. Но одышка у людей от вирусной пневмонии появляется постепенно.

- При легком поражении легких небольшая одышка появляется при физнагрузках, - поясняет Антон Георгиев. - Потом болезнь прогрессирует - одышка появляется даже когда человек в покое. При тяжелом поражении появляется чувство нехватки воздуха. И это может привести к коме. Нет кислорода, наступает дыхательный ацидоз - окисление крови. Нарушаются функции внутренних органов: почки к этому чувствительнее всего, потом идет печень и, естественно, мозг.

Также врач дал совет, как тренировать легкие, чтобы избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Антон Георгиев сам переболел коронавирусной инфекцией. К счастью, за три дня все симптомы у него прошли.

ИСТОЧНИК KP.RU