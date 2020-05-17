Карта распространения коронавируса в Ленинградской области 17 мая 2020 года: Новые 69 случаев заражения
Карта распространение коронавируса в Ленинградской области меняется ежедневною 17 мая 2020 года власти сообщили о 69 новых случаях заражения инфекцией в регионе. Оперативный штаб опубликовал данные, в каких поселках и районах были выявлены зараженные.
Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:
- Пикалево
- Мозолёво-1
- Бегуницы Волосовский район
- Губаницы Волосовский район
- Волхов
- Всеволожск
- Кудрово Всеволожский район
- Янино-1 Всеволожский район
- пгт им Морозова Всеволожский район
- пгт им Свердлова Всеволожский район
- Заневка Всеволожский район
- Рахья Всеволожский район
- Выборг
- Рощино Выборгский район
- Светогорск Выборгский район
- Ильичево Выборгский район
- Гатчина
- Сиверский Гачинский район
- Никольское Гатчинский район
- Высокоключевой Гатчинский район
- Вырица Гатчинский район
- массив Красницы Гатчинский район
- Белогорка Гатчинский район
- Лампово Гатчинский район
- Большое Верево Гатчинский район
- Мины Гатчинский район
- Кингисепп
- Котельский Кингисеппский район
- Кингисеппский Кингисеппский район
- Ивангород Кингисеппский район
- Кириши
- Отрадное Кировский район
- Старая Малукса Кировский район
- Дубки Ломоносовский район
- Приозерск
- Сосново Приозерский район
- Плодовое Приозерский район
- Кутузовское Приозерский район
- Запорожское Приозерский район
- Сланцы
Всего в Ленинградской области сейчас выявлены 1982 заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU