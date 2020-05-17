Могут ли полностью восстановиться легкие после коронавируса, рассказал врач из Санкт-Петербурга

17 Май 2020 2020-05-17T15:51:36+03:00

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Врач из больницы Святого Георгиева написал дневник для "КП-Петербург", в котором подробно разобрал, как проходит развитие коронавирусной болезни и как его лечат. Медик и сам переболел коронавирусом. В его реанимации проходят лечение больные Covid-19. Поэтому, основываясь на своем опыте, врач рассказал о том, что происходит с легкими поле излечения.

- После тяжелого течения коронавируса легкие восстанавливаются, - пояснил врач Антон Георгиев. - Будут небольшие фиброзные изменения. Но все дыхательные функции восстановятся. Одышка уйдет, физнагрузку человек будет переносить нормально. Прошедшую болезнь будет видно только по рентгену. Но так и после обычной пневмонии бывает.

Врач призывает тренировать свои легкие - надувать обычный воздушный шарик. При этом напомнил, что ухудшение состояния больного может произойти в считанные часы. Поэтому нужно внимательно следить в первую очередь за одышкой. Сначала она появляется при нагрузках, а потом и в спокойном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU