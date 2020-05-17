Врачи начали консультировать онкобольных в Санкт-Петербурге дистанционно, чтобы они не заразились коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T15:42:30+03:00

Власти рассказали, как во время пандемии коронавируса, работает центр для онкобольных

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Городской онкологический центр Санкт-Петербурга изменил работу во время пандемии коронавируса. Администрация учреждения, чтобы избежать заражения больных, разработала специальные меры. Ведь для онкобольных заражение коронавирусом крайне опасно.

- Вероятность заболеть COVID-19 у онкобольных гораздо выше, чем у здорового человека, - сообщают в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга. - 20 процентов погибших от коронавируса итальянцев имели онкологическое заболевание как основное. По данным китайских ученых вероятность умереть от COVID-19 у онкологических больных в 5 раза выше.

Чтобы обезопасить онкобольных от коронавируса врачи теперь их консультируют дистанционно. На официальном сайте центра теперь есть личный кабинет пациента, где хранится вся история о визитах больных и проведенных обследованиях. Пациент может туда загрузить результаты обследований из других больниц. Также там есть дневник самонаблюдения, где человек подробно рассказывает о своем самочувствии.

Если же человеку нужна помощь специалиста при личной встрече, то для больных сделали специальное такси. Ежедневно в стационар приезжают до 200 пациентов на химиотерапевтическое и радиологическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU