2020-05-17T18:21:13+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку ТЦ «Мега» в Ленобласти после того, как магазины проработали сутки

Ранее ТЦ были закрыты по решению губернатора Александра Дрозденко
Роман ЛЯЛИН
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ТЦ проверит прокуратураТЦ проверит прокуратураФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области два торговых центра "Мега" на границе с Санкт-Петербургом успели проработать всего сутки после открытия. Проверка Роспотребнадзора, по словам властей региона, показала, что ни посетители, ни продавцы не могут контролировать все правила предосторожности. Из-за этого торговые центры были закрыты вновь. Теперь же свою проверку начали и сотрудники прокуратуры.

- 15 мая представители прокуратуры вручили нам решение о проведении проверки соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, проверка будет проходить с 15 мая 2020 года по 11 июня 2020 года, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе Ingka Centres в России. - В настоящее время мы не получали никаких актов проверки, предписаний или иных документов государственных органов о необходимости устранения нарушений».

Сейчас торговые центры "Мега" остаются закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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