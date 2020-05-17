2020-05-17T23:17:49+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко прыгнул вверх

Почти все люди остаются дома
Роман ЛЯЛИН
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Город пустГород пустФото: Артем КИЛЬКИН
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Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в последнее время удручает. На улице в будние дни очень много людей. Из-за этого в городе даже ввели масочный режим. Но в воскресенье, 17 мая, накануне рабочей недели жители города, судя по всему, решили набраться сил и ушли в изоляцию.

Индекс самоизоляции, как следует из метрики Яндекса, к вечеру составил 4,1. Почти все люди остаются дома. При этом весь день в городе индекс держался в зеленой зоне. Самый низкий показатель был днем - 3,1

Правда, стоит отметить, что на фоне других городов индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге низкий. Например, в Москве в это же время индекс показывает - 4,2 балла, а в Нижнем Новгороде - 4,3, в Екатеринбурге - 4,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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