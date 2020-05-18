Погода на 18 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: Кратковременные дожди

18 Май 2020 2020-05-18T07:47:57+03:00

Понедельник в Петербурге будет дождливый и с переменной облачностью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербург пришли дожди. Периодически небо затягивается плотными, серыми тучами, не пропуская лучи солнца. Так, в понедельник, 18 мая 2020 года, в Северной столице снова ожидается дождливая погода, но с прояснениями.

- В понедельник в Петербурге облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха в городе опустилась до плюс 3-5 градусов, днем будет немного потеплее – плюс 8-10 градусов.

В ближайшие дни в городе на Неве будет держаться примерно такая погода. По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 мая, и в среду, 20 мая, снова ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха в эти дни – 10-12 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU