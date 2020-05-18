2020-05-18T08:06:31+03:00
Происшествия

Две машины сгорели ночью в Невском районе Санкт-Петербурга

Тушили автомобиль 10 пожарных [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Два автомобиля сгорели в ночном пожаре в Санкт-ПетербургеДва автомобиля сгорели в ночном пожаре в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В ночь на понедельник, 18 мая 2020 года, во дворе в Невском районе Санкт-Петербурге произошел серьезный пожар. На улице Евдокима Огнева загорелись два автомобиля. Пламя быстро охватило машины, все сильнее разгораясь с каждой минутой. Благо, местные жители заметили огонь и вызвали спасателей.

- Сообщение о пожаре у дома 10, корпус 1, по Евдокима Огнева поступило в 3:28 часов ночи. На место незамедлительно выехали две машины спасателей, - рассказали в МЧС Санкт-Петербурга.

Спустя несколько минут спасатели были уже на месте. Пожар тушили 10 человек личного состава МЧС. К 4:04 они успешно справились с огнем.

В результате пожара, серьезно обгорели автомобиль Opel и отечественный ВАЗ 2107. Как именно произошло возгорание, на данный момент не известно. Это предстоит выяснить специалистам с помощью экспертизы. Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Две машины сгорели в Невском районе Санкт-Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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