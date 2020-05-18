Пожар уничтожил жилой дом в Дибунах в Санкт-Петербурге

18 Май 2020 2020-05-18T08:30:28+03:00

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В Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на понедельник, 18 мая 2020 года, сгорел дом. Жуткое пламя охватило деревянное строение около полуночи. Местные жители заметили возгорание и вызвали спасателей. Правда, когда пожарные приехали на место, дом уже был полностью охвачен гнем, а языки пламени поднимались выше крыши.

- Сообщение о пожаре в доме номер 10 на улице Новая в поселке Дибуны, Курортного района, поступило в 00:04 часов 18 мая. На место выехали три единицы спецтехники и 15 человек личного состава, - рассказали в МЧС Петербурга.

Прибывшие на место спасатели увидели, что горит деревянный частный дом размером 8 на 12 метров. Пламя было очень мощным, поэтому ликвидировать пожар удалось только в 2:48 ночи.

В итоге дом полностью сгорел. Спасатели разобрали его после того, как потушили. Сведений о пострадавших не поступало. Причина возгорания на данный момент не известна.

Пожар уничтожил частный дом в Санкт-Петербурге 18 мая 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU