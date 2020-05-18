Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 18 мая 2020 года составили 8 человек

18 Май 2020 2020-05-18T09:05:45+03:00

Еще 8 человек заболели коронавирусом в Карелии на 18 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о заражении коронавирусом в Карелии на 18 мая 2020 года

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«Комсомолка» продолжает следить на ситуацией с новой инфекцией. Так, новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 18 мая 2020 года зафиксированы в трех населенных пунктах. Заболели еще 8 человек. Все они находятся под наблюдением врачей.

- 8 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 6 человек в Петрозаводске, 1 человек - в Сегеже, 1 человек - в селе Видлица Олонецкого района, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу республики.

Отмечается, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 37,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 192 случая, по Северо-Западу – 142,1.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 233 случая заражения, из них 77 выздоровели и 1 умер.

ИСТОЧНИК KP.RU