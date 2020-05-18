Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 18 мая 2020 года составили 8 человек
«Комсомолка» продолжает следить на ситуацией с новой инфекцией. Так, новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 18 мая 2020 года зафиксированы в трех населенных пунктах. Заболели еще 8 человек. Все они находятся под наблюдением врачей.
- 8 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 6 человек в Петрозаводске, 1 человек - в Сегеже, 1 человек - в селе Видлица Олонецкого района, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу республики.
Отмечается, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 37,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 192 случая, по Северо-Западу – 142,1.
Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 233 случая заражения, из них 77 выздоровели и 1 умер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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