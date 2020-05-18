Комитет здравоохранения опроверг слухи о «новых тарифах» для пациентов с коронавирусом в «Ленэкспо»

18 Май 2020 2020-05-18T09:52:00+03:00

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В Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга опровергли информацию о том, что во временном госпитале «Ленэкспо» утвердили новые тарифы на содержание пациентов. Так, сообщалось о том, что якобы лечение там составляет 45 тысяч 815 рублей. Однако это оказалось просто слухи.

- 17 мая появились сообщения, будто комздрав утвердил расценки на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». По сравнению с лечением в домашних условиях тариф подскочил в четыре с половиной раза и в общей сложности якобы составляет 45 тысяч 815 рублей, - пишут «Невские новости».

Однако это оказалось не правда. Комитет здравоохранения заверил, что никаких «новых тарифов» установлено не было.

- Никаких новых тарифов, да еще и специально для «Ленэкспо», в комитете по здравоохранению в последние недели не утверждали, - передает издание слова представителей комитета.

Напомним, что в «Ленэкспо» сейчас развернут госпиталь, в котором содержатся инфицированные коронавирусом у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU