Количество обследований на коронавирус уменьшилось в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге резко снизилось количество обследований на коронавирус. За последние сутки, в воскресенье 17 мая 2020 года, в городе сделано всего 2792 тестов. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.
- На 18 мая 2020 года в Санкт-Петербурге на карантине находятся 3712 человек. Из них 194 - в обсерваторе, 735 - на самоизоляции, 2783 – контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.
Также на номер 122, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступил 861 вызов.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 427 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 30 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 122 обращения, в полицию - 93. Остальные звонки были справочного характера.
На данный момент в Петербурге уже более 10 тысяч зараженных коронавирусом. Выздоровели более 2 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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