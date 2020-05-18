Количество обследований на коронавирус уменьшилось в Санкт-Петербурге

18 Май 2020 2020-05-18T10:17:30+03:00

Всего 2,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За сутки в Северной столице проведено всего 2,8 тысяч тестов

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В Санкт-Петербурге резко снизилось количество обследований на коронавирус. За последние сутки, в воскресенье 17 мая 2020 года, в городе сделано всего 2792 тестов. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.

- На 18 мая 2020 года в Санкт-Петербурге на карантине находятся 3712 человек. Из них 194 - в обсерваторе, 735 - на самоизоляции, 2783 – контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также на номер 122, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступил 861 вызов.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 427 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 30 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 122 обращения, в полицию - 93. Остальные звонки были справочного характера.

На данный момент в Петербурге уже более 10 тысяч зараженных коронавирусом. Выздоровели более 2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU