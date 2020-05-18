Следком завел дело о сгоревшем доме-памятнике в Новой Ладоге

18 Май 2020 2020-05-18T10:34:55+03:00

Признанный памятником «Жилой дом П.В. Шабанина XIX века» был уничтожен огнем в ночь на 17 мая

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Следственное управление Следкома России по Ленинградской области завело уголовное дело после ночного пожара в Новой Ладоге, в результате которого был полностью уничтожен признанный памятником «Жилой дом П.В. Шабанина XIX века». Следователи полагают, что огонь вспыхнул не случайно.

- По данным следствия, в ночь с 16 на 17 мая 2020 года неустановленное лицо совершило поджог дома 37 по ул. Карла Маркса города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, – сообщает пресс-служба областного СК.

Следователи отмечают, что за последнее время в Новой Ладоге при похожих обстоятельствах сгорели четыре деревянных дома, охраняемых государством, как объекты культурного наследия. Местные власти, по мнению СК, за ситуацией не следили.

Тогда дела заводила полиция, сейчас материалы изъял Следком.

Два новых дела, уже от СК заведены в отношении поджигателей за уничтожение памятника культуры и против чиновников администрации, за халатность.

ИСТОЧНИК KP.RU