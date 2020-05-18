2020-05-18T10:46:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 мая 2020 года составило 5 человек

Лилия КОЗЛОВА
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Еще 5 человек умерли от коронавируса за сутки в ПетербургеЕще 5 человек умерли от коронавируса за сутки в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в России зафиксирован 91 летальный исход из-за новой инфекции. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 мая 2020 года составило еще пять человек. Всего с начала пандемии в Северной столице скончались 90 человек с данным диагнозом.

- Еще пять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге за последние сутки. Также зарегистрировано 425 случаев заражения. Еще 34 человека полностью выздоровели, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Известно, что за последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2836 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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