59% петербуржцев трудятся удаленно, а 82% хотели бы сменить работу
Тема работы во время режима самоизоляции стала самой обсуждаемой и болезненной для всех россиян и петербуржцев в частности. Многим пришлось перейти на непривычный удаленный режим. Существенная часть горожан потеряла в зарплате.
- По результатам опроса, 59% петербуржцев сейчас работают дистанционно. Почти каждый третий (31%) ездит в офис или на предприятие, потому что по-другому никак. Еще 10% отметили, что вынуждены ходить на работу в штатном режиме, хотя их обязанности можно выполнять удаленно, - сообщает рекрутинговый сервис HeadHunter.
Чаще всего на удаленку отправляли работников сфера IT, компьютерщиков, разработчиков, сферы интернета, телекоммуникаций, СМИ, а также юристов, кадровиков и организаторов массовых мероприятий.
Реже всего, что понятно, удаленно работали (интересно как?) люди, занятые в сельском хозяйстве и транспортники.
47% из всех опрошенных заявили, что в новых условиях их доход снизился, 42% получают столько же, и лишь 2 % начали зарабатывать больше. Оставшиеся 9% не захотели отвечать на вопрос, или вовсе остались без работы.
При этом 82% петербуржцев заявили, что намерены в ближайшее время искать новое место трудоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»