59% петербуржцев трудятся удаленно, а 82% хотели бы сменить работу

18 Май 2020 2020-05-18T10:51:23+03:00

Многим петербуржцам пришлось работать удаленно, но не всегда это возможно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Тема работы во время режима самоизоляции стала самой обсуждаемой и болезненной для всех россиян и петербуржцев в частности. Многим пришлось перейти на непривычный удаленный режим. Существенная часть горожан потеряла в зарплате.

- По результатам опроса, 59% петербуржцев сейчас работают дистанционно. Почти каждый третий (31%) ездит в офис или на предприятие, потому что по-другому никак. Еще 10% отметили, что вынуждены ходить на работу в штатном режиме, хотя их обязанности можно выполнять удаленно, - сообщает рекрутинговый сервис HeadHunter.

Чаще всего на удаленку отправляли работников сфера IT, компьютерщиков, разработчиков, сферы интернета, телекоммуникаций, СМИ, а также юристов, кадровиков и организаторов массовых мероприятий.

Реже всего, что понятно, удаленно работали (интересно как?) люди, занятые в сельском хозяйстве и транспортники.

47% из всех опрошенных заявили, что в новых условиях их доход снизился, 42% получают столько же, и лишь 2 % начали зарабатывать больше. Оставшиеся 9% не захотели отвечать на вопрос, или вовсе остались без работы.

При этом 82% петербуржцев заявили, что намерены в ближайшее время искать новое место трудоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU