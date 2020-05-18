2020-05-18T10:59:15+03:00
Происшествия

Голубоглазый блондин предложил потрогать свой член 13-летней девочке на автобусной остановке в Ленинградской области

Мужчина скрылся на автомобиле, когда школьница испугалась и убежала
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина предложил потрогать свой член маленькой девочке в ЛенобластиМужчина предложил потрогать свой член маленькой девочке в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области полиция разыскивает голубоглазого блондина, который сделал непристойное предложение маленькой девочке. В воскресенье, 17 мая 2020 года, к правоохранителям обратилась 46-летняя мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что неизвестный мужчина приставал к ее дочери на автобусной остановке в деревне Горбунки Ломоносовского района.

- Женщина рассказала, что около 13 часов дня ее дочь стояла на остановке у дома 7 в деревне, рядом с магазином «Красная шапочка». В этот момент подъехал серебристый «Форд Фокус», в котором сидел голубоглазый блондин лет 40, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился к девочке с непристойным предложением – потрогать его половой член. Когда девочка услышала это, испугалась и убежала, спрятавшись за соседний дом. После этого блондин уехал в сторону деревни Разбегаево.

Девочка запомнила, что блондин был без бороды и одет в серую кофту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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