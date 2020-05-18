2020-05-18T11:02:19+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 18 мая 2020 года: заболели еще 70 человек

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом Ленинградской области на 18 мая 2020 года: общее число заболевших составило 2052 человека
Петр КИБЕР
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За сутки в Ленинградской области коронавирусом заболели еще 70 человек.За сутки в Ленинградской области коронавирусом заболели еще 70 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел данные за прошедшие сутки. Так же стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 18 мая 2020 года: заболели еще 70 человек.

- По состоянию на 10:35 18 мая общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2025 человек, - сообщает Оперштаб.

Из этого числа 697 пациентов вылечились (+44 за минувшие сутки), количество смертельных исходов осталось неизменным, всего от инфекции COVID-19 в Ленобласти скончались восемь человек.

На данный момент в активной фазе заболевания находятся 1347 жителей региона.

Отметим, что за последнее время количество новых случаев коронавируса в Ленинградской области примерно одинаково и составляет около 70 человек. Это может означать «выход на плато», после которого идет спад числа инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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