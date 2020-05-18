Граффити с Сергеем Бодровым вновь испортили

18 Май 2020 2020-05-18T11:39:07+03:00

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Знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова-младшего в образе главного героя фильма «Брат» Данилы Багрова вновь пострадало от рук вандалов. Рисунок петербургских уличных художников из HoodGraff неизвестные вандалы залили краской из баллончика. Хулиганы попытались написать что-то на рисунке, но даже этого у них толком не вышло. Дальше букв «обнул» ничего не разобрать. Сами авторы граффити заявили, что пока не будут восстанавливать «Брата».

- Боюсь, что в ближайшее время мы трогать ее не будем, у нас сейчас параллельно два проекта идет, поэтому мы не можем отвлекаться, - заявил ТАСС лидер HoodGraff Артем Бурж.

При этом он отметил, что художники все же постараются восстановить граффити, ведь в нынешнем году исполняется 20 лет фильму «Брат-2», кадр из которого и запечатлен на трансформаторой будке у Александро-Невской лавры.

Напомним, что долгие годы здесь был портрет Данилы Багрова с сакраментальной фразой «В чем сила, брат?». Однако осенью 2019 года авторы нарисовали новое граффити с образом актера также из первой части фильма. А вот картина «Брат-2», которая вышла в 2000 году, стала одной из последних работ Сергея Бодрова перед его трагической гибелью.

А таким оно стало...Фото: "Мегаполис"

ИСТОЧНИК KP.RU