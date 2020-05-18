2020-05-18T11:29:03+03:00
Общество

МФЦ могут открыться раньше 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

Вопрос о досрочном открытии МФЦ в Санкт-Петербурге рассматривают еженедельно
Александра СУРИС
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МФЦ в Санкт-Петербурге могут открыть досрочноМФЦ в Санкт-Петербурге могут открыть досрочноФото: Олег ЗОЛОТО
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МФЦ в Санкт-Петербурге официально закрыты до 31 мая 2020 года. Тем не менее, есть шанс, что центры откроются раньше.

- Учитывая высокую востребованность госуслуг у петербуржцев, досрочное открытие МФЦ входит в круг вопросов, рассматриваемых Правительством города в еженедельном режиме, - рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. - Пока что в МФЦ проводится подготовка к переходу в обычный режим приема и выдачи документов.

В ведомстве напомнили, что сроки социальных выплат и субсидий, а также сроки действия ряда документов, в частности паспорта, водительского удостоверения, временного полиса ОМС, автоматически продлены.

Остальные услуги петербуржцев отправляют получать онлайн

- Сейчас петербуржцам доступно более 250 электронных госуслуг и сервисов, в том числе оплата госпошлин и другие платежи, - уточнили в комитете.

Кроме того, по прежнему работает "горячая линия" - 8 (812) 573-90-00, где консультируют по вопросам предоставления услуг, в том числе о порядке выплат на детей, о которых Владимир Путин заявил во время выступления 11 мая.

- Только за 12 мая поступило более 40 000 звонков, - говорят в Смольном. - С 13 мая число операторов было увеличено в два раза за счет привлечения к работе на телефоне сотрудников районных МФЦ, прошедших специальное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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