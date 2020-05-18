2020-05-18T12:56:44+03:00
Происшествия

Такси насмерть сбило мать двух малышей на Суворовском проспекте

Машина вылетела на тротуар, снесла столб и женщину с двумя детьми
Петр КИБЕР
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На Суворовском проспекте такси сбило мать с детьми. Фото: vk.com/dorinspbНа Суворовском проспекте такси сбило мать с детьми. Фото: vk.com/dorinspb
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Страшное смертельное ДТП произошло утром 18 мая на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга. Здесь вылетевшая на тротуар машина такси насмерть сбила мать, гулявшую с двумя детьми.

- Суворовский проспект. Наезд авто на пешеходов. Мама погибла, дети 4 и 6 лет живы, - сообщает паблик "Дорожный инспектор".

По словам очевидцев происшествия, на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы столкнулись автобус и две машины. От удара такси выбросило на тротуар, где легковушка снесла столб и сбила шедшую мимо мать с двумя детьми.

Бросившиеся на помощь горожане на руках отнесли малышей от места аварии.Их маму попытались спасти врачи скорой помощи, однако травмы оказались слишком тяжелыми и женщина скончалась на месте.

Сейчас на месте аварии работают с десяток экипажей Госавтоинспекции и все экстренные службы города. Движение по Суворовскому проспекту осложнено.

ОБНОВЛЕНО: Официальный комментарий от УГИБДД по ДТП:

- По предварительной информации 18 мая около 10:57 на Суворовском пр. у дома 33 (пересечение с 9 Советской ул.) - столкновение 3 Транспортных средств. В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получила женщина 45 лет, сопровождавшая детей 4 и 6 лет. Дети не пострадали.

На Суворовском проспекте Петербурга такси насмерть сбило мать двоих детей.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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