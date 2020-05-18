Смартфонов на 50 миллионов рублей украли из грузовика после ДТП в Ленинградской области

18 Май 2020 2020-05-18T12:39:43+03:00

Партию электроники на 50 миллионов рублей украли из грузовика после ДТП в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Ленинградской области расследует крупную кражу смартфонов на 50 миллионов рублей, которая произошла после серьезного ДТП на автодороге «М-11». Инцидент произошел еще 19 ноября 2019 года, однако уголовное дело, после всех проверок, было возбуждено только 16 мая 2020 года.

- 19 ноября 2019 года на 613 км автодороги «М-11» произошло ДТП, после которого была совершена кража электронной аппаратуры из грузового тягача «Мерседес Бенц», принадлежащего компании занимающейся транспортировкой груза, под управлением 41-летнего водителя, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель авто в тяжелом состоянии был госпитализирован. А от владельцев двух компаний, которым принадлежала партия планшетов, смартфонов и аксессуаров из грузовика, обратились в полицию с заявлением о хищении электроники. Общая сумма ущерба составила 53 669 715 рублей.

По результатам комплекса проверочных мероприятий после сбора ряда необходимой документации 16 мая 2020 года было возбужден уголовное дело. Сейчас проводятся работы по розыску преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU