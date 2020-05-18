Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 18 мая 2020 года: зараженных нашли в 50 населенных пунктах
Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные о заболевших инфекцией COVID-19 в Ленобласти. Также стала известна карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 18 мая 2020 года. География распространения увеличилась, зараженных нашли сразу в 50 населенных пунктах региона.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 70 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составило 2052 человека, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Новые инфицированные выявлены в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорск
- Пикалево Бокситогорский район
- Бор Бокситогорский район
- Волосово
- Бегуницы Волосовский район
- Сумино Волосовский район
- Курковицы Волосовский район
- Курск Волосовский район
- Вруди Волосовский район
- Большая Вруда Волосовский район
- Всеволожск
- Сертолово Всеволожский район
- Янино-1 Всеволожский район
- Выборг
- Победа Выборгский район
- Ольшаники Выборгский район
- Ильичево Выборгский район
- Красносельское Выборгский район
- Гатчина
- Сиверский Гачинский район
- Пудомяги Гатчинский район
- Орлино Гатчинский район
- Малое Верево Гатчинский район
- Ляды Гатчинский район
- Коммунар Гатчинский район
- Дружная Горка Гатчинский район
- Бугры Гатчинский район
- Кингисепп
- Кошкино Кингисеппский район
- Луцк Кингисеппский район
- Кировск
- Шлиссельбург Кировский район
- Отрадное Кировский район
- Приладожский Кировский район
- Кириши
- Отрадное Кировский район
- Тервеничи Лодейнопольский район
- Новоселье Ломоносовский район
- Русско-Высоцкое Ломоносовский район
- Лаголово (д. Мухоловка) Ломоносовский район
- Нижняя Бронка Ломоносовский район
- Глобицы Ломоносовский район
- Виллози Ломоносовский район
- Луга
- Саперное Приозерский район
- Овсище Сланцевский район
- Тихвин
- Никольское Тосненский район
- Тарасово Тосненский район
- Коркино Тосненский район.
Источник изображения: "КП-Петербург"
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