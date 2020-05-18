Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 18 мая 2020 года: зараженных нашли в 50 населенных пунктах

18 Май 2020 2020-05-18T16:11:08+03:00

В Ленинградской области подтверждены еще 70 случаев заражения коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 18 мая 2020 года: в лидеры вышел Всеволожский район

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Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные о заболевших инфекцией COVID-19 в Ленобласти. Также стала известна карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 18 мая 2020 года. География распространения увеличилась, зараженных нашли сразу в 50 населенных пунктах региона.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 70 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составило 2052 человека, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые инфицированные выявлены в следующих населенных пунктах:

- Бокситогорск

- Пикалево Бокситогорский район

- Бор Бокситогорский район

- Волосово

- Бегуницы Волосовский район

- Сумино Волосовский район

- Курковицы Волосовский район

- Курск Волосовский район

- Вруди Волосовский район

- Большая Вруда Волосовский район

- Всеволожск

- Сертолово Всеволожский район

- Янино-1 Всеволожский район

- Выборг

- Победа Выборгский район

- Ольшаники Выборгский район

- Ильичево Выборгский район

- Красносельское Выборгский район

- Гатчина

- Сиверский Гачинский район

- Пудомяги Гатчинский район

- Орлино Гатчинский район

- Малое Верево Гатчинский район

- Ляды Гатчинский район

- Коммунар Гатчинский район

- Дружная Горка Гатчинский район

- Бугры Гатчинский район

- Кингисепп

- Кошкино Кингисеппский район

- Луцк Кингисеппский район

- Кировск

- Шлиссельбург Кировский район

- Отрадное Кировский район

- Приладожский Кировский район

- Кириши

- Отрадное Кировский район

- Тервеничи Лодейнопольский район

- Новоселье Ломоносовский район

- Русско-Высоцкое Ломоносовский район

- Лаголово (д. Мухоловка) Ломоносовский район

- Нижняя Бронка Ломоносовский район

- Глобицы Ломоносовский район

- Виллози Ломоносовский район

- Луга

- Саперное Приозерский район

- Овсище Сланцевский район

- Тихвин

- Никольское Тосненский район

- Тарасово Тосненский район

- Коркино Тосненский район.

Источник изображения: "КП-Петербург"

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