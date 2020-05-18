Появилось видео с места ДТП на Суворовском, где погибла мать двоих детей

18 Май 2020 2020-05-18T13:14:47+03:00

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В социальных сетях появились видеоролики с места ДТП на Суворовском проспекте, где вылетевшая на тротуар машина такси насмерть сбила мать, стоявшую на светофоре с двумя детьми. От страшного удара женщина погибла на месте.

- По предварительной информации 18 мая около 10:57 на Суворовском пр. у дома 33 (пересечение с 9-й Советской ул.) – произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получила женщина 45 лет, сопровождавшая детей 4 и 6 лет. Дети не пострадали, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев происшествия, машина такси столкнулась с автобусом, отъезжавшим от остановки, после чего вылетела на встречную полосу, ударила «Шкоду» и отлетела на противоположный тротуар, сбив светофор и женщину, стоявшую у него, чтобы перейти улицу.

Детей, бывших с мамой, унесли с места аварии прохожие, Потом малышей передали приехавшему папе.

Известно, что за рулем такси находился 26-летний уроженец Ростовской области.

На Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге такси насмерть сбило мать двоих детей.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU