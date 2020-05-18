Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года увеличилось на 34 человека

18 Май 2020 2020-05-18T13:21:43+03:00

Еще 34 человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали все последние новости о выздоровевших выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года

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"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Северной столице. Так, число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года составило еще 34 человека. Все пациенты полностью здоровы и выписаны из больниц, либо выпущены с домашнего карантина.

- На 18 мая еще 34 человека выздоровели от коронавируса в Петербурге. Всего с начала пандемии вылечились уже 2209 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Число выздоровевших в Ленинградской области на сегодняшний день оказалось больше. В области выписаны 44 человека. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 2052 зараженных, 697 выздоровевших и восемь смертей.

Напомним, что в Петербурге начали использовать переливание плазмы от выздоровевших людей тяжело больным пациентам с коронавирусом. На прошедшей неделе эту процедуру прошли три человека. У всех состояние значительно улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU