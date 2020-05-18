Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года увеличилось на 34 человека
"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Северной столице. Так, число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года составило еще 34 человека. Все пациенты полностью здоровы и выписаны из больниц, либо выпущены с домашнего карантина.
- На 18 мая еще 34 человека выздоровели от коронавируса в Петербурге. Всего с начала пандемии вылечились уже 2209 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Число выздоровевших в Ленинградской области на сегодняшний день оказалось больше. В области выписаны 44 человека. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 2052 зараженных, 697 выздоровевших и восемь смертей.
Напомним, что в Петербурге начали использовать переливание плазмы от выздоровевших людей тяжело больным пациентам с коронавирусом. На прошедшей неделе эту процедуру прошли три человека. У всех состояние значительно улучшилось.
ИСТОЧНИК KP.RU