Стоимость КТ в частных клиниках Санкт-Петербурга выросла до 7000 рублей

18 Май 2020 2020-05-18T13:51:58+03:00

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В связи с распространением коронавируса, петербуржцы все чаще стали обращаться в медучреждения, чтобы сделать КТ грудной клетки. Однако сейчас, чтобы пройти процедуру бесплатно, обязательно требуется направление врача. Иначе пациента не примут. В этом случае петербуржцам остается надеяться только на услуги частных клиник. Но и здесь не все так просто.

В центре диагностики «Рэмси», например, несмотря на то, что сделать КТ стоит 4500 рублей, документ от доктора все равно требуется. А вот в «Энерго» за те же деньги направление необязательно, да и принять могут хоть сегодня. Однако только в том случае, если у вас нет повышенной температуры и подтвержденного коронавируса.

Та же история в клинике «Магнит», только цены там почти вдвое выше. Сделать КТ днем можно за 7000 рублей, ночью – за 6000. Такие же условия и в «Медицине Северной столицы». Немного иная картина в «Скандинавии». Здесь за процедуру придется заплатить 4200 рублей.

Сделать КТ можно отдельно тем, у кого есть направление от врача, и отдельно – пациентам с коронавирусом. В первом случае записаться можно только с 29 мая, во втором – уже завтра. Пройти КТ без направления «на всякий случай» не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU