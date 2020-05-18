2020-05-18T13:58:10+03:00
Общество

Смольный призвал мусульман отмечать Ураза-Байрам не выходя из дома

В правительстве города напомнили верующим, что массовые мероприятия и посещения религиозных мест все еще запрещены
Петр КИБЕР
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Мусульман Петербурга и Северо-Запада призвали отмечать Ураза-Байрам дома.Мусульман Петербурга и Северо-Запада призвали отмечать Ураза-Байрам дома.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга напомнили мусульманам, что приближающийся праздник Узаза-Байрам придется отмечать по новым правилам. Так, все верующие должны помнить, что массовые мероприятия, а также доступ в религиозные учреждения запрещены до 31 мая.

- Мы призываем в дни празднования Ураза-Байрам, 24-26 мая 2020 года, соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях и использовать возможность празднования дома, - приводит обращение Муфтия Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России пресс-служба Смольного.

Равиль-Хазрат Панчеев призывает всех правоверных мусульман строго соблюдать принятые региональными и санитарными властями меры по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVI-19) и во время празднования Ураза-Байрам.

С рекомендациями можно ознакомится на странице на официальном сайте Духовного управления, а также в его социальных сетях.

Отметим, что праздник наступит по окончании 23 мая Великого Поста в месяце Рамадан. После этого правоверные три дня отмечают Ураза-Байрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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