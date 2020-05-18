2020-05-18T14:21:12+03:00
Общество

Сроки комплектования детских садов Санкт-Петербурга продлили до 1 августа 2020 года

Направления, выданные родителям, будут действовать до 15 июня 2020 года включительно
Александра СУРИС
Поделиться:
Детские сады продлили сроки комплектованияДетские сады продлили сроки комплектованияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Период комплектования групп в детских сажах Санкт-Петербурга продлен на два месяца - до 1 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию. Напомним, изначально этот процесс планировали завершить к 30 июня.

- Направления, выданные родителям в период с 13 февраля по 15 мая, будут действовать по 15 июня 2020 года включительно, - добавили в ведомстве.

В Смольном пояснили: такое решение пришлось принять, потому что из-за действующего в апреле запрета на профосмотры и диспансеризацию, многие детки не успели пройти медосмотр перед садиком и получить справку по форме 026/у-2000.

Впрочем, могут пойти на встречу и тем родителям, которые не успели собрать полный пакет документов к 15 июня. Если, конечно, у них на это были объективные причины.

- В таком случае необходимо заранее уведомить комиссию по комплектованию района, - добавили в комитете по образованию.

Уточним, новые правила касаются всех категорий горожан, в том числе льготников, а также детей, которых переводят из одного садика в другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скульптура «Старушка с собачкой» может появиться в Санкт-Петербурге недалеко от Мариинского театра
Александр Беглов посетил новый корпус госпиталя в «Ленкспо»
Рейды по проверке ношения масок прошли в Ленобласти
В парке Монрепо в Выборге разбили грушево-яблоневый сад
Увидеть МКС невооруженным глазом смогут петербуржцы до конца мая
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года: всего 1,6 балла, уходим на «дно»
На Кондратьевском град, в Купчино солнце: капризная погода снова удивила петербуржцев
Фото-проект «Огни большого города» открыли в Санкт-Петербурге
В психоневрологическом интернате больше 400 человек заразились коронавирусом
Сроки комплектования детских садов Санкт-Петербурга продлили до 1 августа 2020 года
Смольный призвал мусульман отмечать Ураза-Байрам не выходя из дома
Стоимость КТ в частных клиниках Санкт-Петербурга выросла до 7000 рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года увеличилось на 34 человека
Появилось видео с места ДТП на Суворовском, где погибла мать двоих детей
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 18 мая 2020 года: зараженных нашли в 50 населенных пунктах
Смартфонов на 50 миллионов рублей украли из грузовика после ДТП в Ленинградской области
Такси насмерть сбило мать двух малышей на Суворовском проспекте
Смольный привел данные о пяти новых умерших от коронавируса пациентах
МФЦ могут открыться раньше 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Трем пациентам с тяжелым коронавирусом перелили плазму в Санкт-Петербурге
Граффити с Сергеем Бодровым вновь испортили
Невский район остался без света утром 18 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 18 мая 2020 года: заболели еще 70 человек
Голубоглазый блондин предложил потрогать свой член 13-летней девочке на автобусной остановке в Ленинградской области
59% петербуржцев трудятся удаленно, а 82% хотели бы сменить работу
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 мая 2020 года составило 5 человек