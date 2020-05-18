Сроки комплектования детских садов Санкт-Петербурга продлили до 1 августа 2020 года

18 Май 2020 2020-05-18T14:21:12+03:00

Направления, выданные родителям, будут действовать до 15 июня 2020 года включительно

Изменить размер текста: A A

Период комплектования групп в детских сажах Санкт-Петербурга продлен на два месяца - до 1 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию. Напомним, изначально этот процесс планировали завершить к 30 июня.

- Направления, выданные родителям в период с 13 февраля по 15 мая, будут действовать по 15 июня 2020 года включительно, - добавили в ведомстве.

В Смольном пояснили: такое решение пришлось принять, потому что из-за действующего в апреле запрета на профосмотры и диспансеризацию, многие детки не успели пройти медосмотр перед садиком и получить справку по форме 026/у-2000.

Впрочем, могут пойти на встречу и тем родителям, которые не успели собрать полный пакет документов к 15 июня. Если, конечно, у них на это были объективные причины.

- В таком случае необходимо заранее уведомить комиссию по комплектованию района, - добавили в комитете по образованию.

Уточним, новые правила касаются всех категорий горожан, в том числе льготников, а также детей, которых переводят из одного садика в другой.

ИСТОЧНИК KP.RU