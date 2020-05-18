2020-05-18T14:38:08+03:00
Общество

В психоневрологическом интернате больше 400 человек заразились коронавирусом

Это не разовая вспышка, а цифры с начала апреля по 18 мая
Петр КИБЕР
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В ПНИ №10 с начала пандемии коронавирусом заболели больше 400 человек. Фото: vk.com/usopni10В ПНИ №10 с начала пандемии коронавирусом заболели больше 400 человек. Фото: vk.com/usopni10
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450 человек из числа персонала и пациентов специальных учреждений Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией. При этом самая большая вспышка заболевания была в Психоневрологическом интернате №10, где с начала пандемии коронавирус обнаружен у больше чем четырех сотен человек.

- Это одно из крупнейших учреждений в нашей системе, там более 1000 проживающих и естественно есть люди с сопутствующими заболеваниями, которые регулярно проходят лечение в других медицинских учреждениях, - сообщили «Невским новостям» в Комитете по соцполитике Санкт-Петербурга.

Чиновники утверждают, что массовое заболевание произошло из-за того, что воспитанников интерната отвозили лечиться в разные больницы, где те и «подцепили» коронавирус. А потом привезли его обратно в интернат.

Это произошло еще до того, как началось массовое тестирование на COVID-19. Сейчас ситуация в Психоневрологическом интернате №10, расположенном на улице Коллонтай, стабилизировалась.

Также коронавирусом болели и в детских домах и интернатах. Там вирус был пришедший из больниц. Но число маленьких пациентов было небольшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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